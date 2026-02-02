広州のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達

中国広東広州のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ青島のＧＤＰ、25年は5.4％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW広州のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計NEWマカオ実質ＧＤＰ、25年速報値は4.7％増マカオ経済マクロ経済統計観光NEW財政分野の近代化を加速へ、首相が指示ラオス経済マクロ経済財政NEWＮＺ企業景況感、30年ぶりの高水準から後退ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW豪財政570億＄赤字、10年黒字化困難にオーストラリア経済マクロ経済財政NEW自動車統計吉利汽車の１月販売、１％増の27万台中国浙江車両統計自動車NEW賽力斯の１月販売、２倍の4.6万台に中国重慶車両統計自動車NEW広汽集団の１月販売、11カ月ぶりのプラス中国広東車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、８カ月連続マイナス中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、96％増の2.7万台中国上海車両貿易統計自動車NEW奇瑞集団の１月販売、１割減の20万台中国安徽車両統計自動車NEW中国の最新ニューステイクオフ：間もなく中学生になる娘…中国社会社会一般広汽集団の１月販売、11カ月ぶりのプラス中国広東車両統計自動車NEW25年の高級品消費、５％減の1.5兆元中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料保健医療医薬品繊維宝石・宝飾品その他サービス空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事中国ぜいたく品市場が伸び悩みPICK UP商業統計ＩＴ一般電機繊維宝石・宝飾品その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港本年度財政は黒字転換へPICK UP経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政NEW台湾春節後の転職「検討」は96％PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ