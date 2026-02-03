豪財政570億＄赤字、10年黒字化困難に

オーストラリア豪財政570億＄赤字、10年黒字化困難に経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済財政ＧＤＰ青島のＧＤＰ、25年は5.4％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW広州のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計NEWマカオ実質ＧＤＰ、25年速報値は4.7％増マカオ経済マクロ経済統計観光NEW財政分野の近代化を加速へ、首相が指示ラオス経済マクロ経済財政NEWＮＺ企業景況感、30年ぶりの高水準から後退ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW豪財政570億＄赤字、10年黒字化困難にオーストラリア経済マクロ経済財政NEWオーストラリアの最新ニュースカンタス航空、来冬の札幌便５割増にオーストラリア観光空運観光〔オセアニアン事件簿〕エプスタイン文書、豪富豪やラッド元首相の名もオーストラリア社会鉱業社会一般事件政治一般NEW〔政治スポットライト〕ＮＺ印貿易協定、連立政権内で不一致露呈ニュージーランド政治貿易政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事中国ぜいたく品市場が伸び悩みPICK UP商業統計ＩＴ一般電機繊維宝石・宝飾品その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港本年度財政は黒字転換へPICK UP経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政NEW台湾春節後の転職「検討」は96％PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ