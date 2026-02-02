陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」

中国陝西陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」経済NEW国・地域中国陝西業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済政策・法律・規制NEW寧夏のＧＤＰ、25年は5.3％成長中国寧夏経済マクロ経済貿易統計NEW広東の25年ＧＤＰ、3.9％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計NEW山東のＧＤＰ成長目標、26年は「５％以上」中国山東経済マクロ経済政策・法律・規制山西のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国山西経済マクロ経済貿易統計ＧＤＰ陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済政策・法律・規制NEW寧夏のＧＤＰ、25年は5.3％成長中国寧夏経済マクロ経済貿易統計NEW広東の25年ＧＤＰ、3.9％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計NEW深センの25年ＧＤＰ、5.5％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計NEW25年ＧＤＰ成長率は3.5％ 輸出がけん引、政府予測上回る香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEWＧＤＰ成長率、４Ｑは12.68％＝通年は8.63％台湾経済マクロ経済統計NEW失業率陝西のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済政策・法律・規制NEW山東のＧＤＰ成長目標、26年は「５％以上」中国山東経済マクロ経済政策・法律・規制ジョブホッパー化する新卒 転職で昇給実現、タイ就活事情タイ経済マクロ経済統計雇用・労務25年の雇用増加数は21％増、製造・建設で拡大シンガポール経済マクロ経済統計米ＦＲＢ金利据え置き、４会合ぶり米国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制河南のＧＤＰ成長目標、26年は「５％前後」中国河南経済マクロ経済統計農林・水産環境政策・法律・規制中国の最新ニュース東風日産、初のＲＥＶモデルを上期に発売へ中国広東車両自動車NEW米ゲーツ、蘇州の事業・物流拠点を稼働中国江蘇製造その他製造倉庫陸運車部品NEW一行ニュース（１月30日～２月１日付）中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事香港25年ＧＤＰ成長率は3.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW中国安徽が25年の自動車生産首位PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾25年の経済成長率は8.63％経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事一覧へ