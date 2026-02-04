日本の香港向け農産品輸出、25年は0.8％増

香港日本の香港向け農産品輸出、25年は0.8％増PICK UP農水NEW国・地域香港業種農水関連タグ香港日本食品・飲料農林・水産統計貿易貿易統計成都高新総合保税区、25年貿易額が全国首位中国四川経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューターNEW大連のＧＤＰ、25年は5.7％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、25年は７％増中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW上汽の１月販売24％増、３カ月ぶりプラス中国上海車両貿易統計自動車NEWソフト・ＩＴサービス、25年は13％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービスNEW鉄道貨物輸送、25年は過去最高を更新中国運輸貿易統計設備投資陸運海運空運NEW香港の最新ニューステイクオフ：香港ではこの数年間で、…香港社会陸運社会一般政策・法律・規制NEW労働者補充スキーム、申請２万件超に香港経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEWマカオ実質ＧＤＰ、25年速報値は4.7％増マカオ経済マクロ経済統計観光各国・地域のトップ記事中国中国企業の香港ＩＰＯ熱継続PICK UP金融統計金融一般証券政策・法律・規制NEW香港日本の香港向け農産品輸出、25年は0.8％増PICK UP農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW台湾１月新車販売は前月比26％減PICK UP車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ