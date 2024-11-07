米新政権、アジアに広がる不安

アジア米新政権、アジアに広がる不安通貨は一時下落、先行き不透明にPICK UP経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国台湾韓国タイマレーシアインドネシアASEAN米国金融一般マクロ経済貿易政策・法律・規制外交選挙ＧＤＰ米新政権、アジアに広がる不安 通貨は一時下落、先行き不透明にアジア経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制選挙外交NEWＧＤＰ5.2％増に鈍化、７～９月フィリピン経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ5.2％増、７～９月 ５四半期ぶり低水準、台風響くフィリピン経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政NEW海洋経済の生産額、１～９月は5.4％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光25年２Ｑに0.5％利上げ、スタンチャート予測ベトナム金融マクロ経済金融一般国家主席、経済回復への注力要請ラオス政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制タイの最新ニュース塩分や脂肪分含む食品への課税検討、政府タイ食品食品・飲料保健医療政策・法律・規制財政銀行協の債務救済策、利払い免除は３年間タイ金融金融一般政策・法律・規制財政NEW10月のＣＰＩ上昇率、７カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ