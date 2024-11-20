中華圏からの投資増加が鮮明

ベトナム中華圏からの投資増加が鮮明生産移管、トランプ就任で加速へPICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグ中国香港台湾ベトナムシンガポール米国車部品電機ゴム・皮革その他製造ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済統計政策・法律・規制設備投資外交関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0、アジアへの影響トランプ2.0とアジアの今後トランプ氏再任、インフレ再燃「確率高くない」台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW苗氏「供給網の複雑性考慮必要」、トランプ2.0台湾経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW米韓関係「新たな高み」、韓国の趙外相韓国政治政治一般NEWベトナム企業、トランプ政権次第で成長鈍化ベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEW中華圏からの投資増加が鮮明 生産移管、トランプ就任で加速へベトナム経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造ゴム・皮革設備投資政策・法律・規制外交車部品NEW10月輸出、前年比1.6％増 電気電子が堅調、米政策に注目マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWトランプ2.0、アジアへの影響中華圏からの投資増加が鮮明 生産移管、トランプ就任で加速へベトナム経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造ゴム・皮革設備投資政策・法律・規制外交車部品NEW中銀、利下げ継続を示唆 トランプ氏勝利でも姿勢崩さずフィリピン金融マクロ経済金融一般政治一般政策・法律・規制NEW不透明な米外交に懸念の声 第一主義、人道支援縮小かミャンマー政治社会一般文化・宗教政治一般外交政府、対米関係の備え急ぐ 来年の成長率、0.5％押し下げもタイ経済マクロ経済貿易自動車政策・法律・規制外交中国の対米輸出への影響懸念 トランプ氏当選、企業は海外開拓中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制米新政権、アジアに広がる不安 通貨は一時下落、先行き不透明にアジア経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制選挙外交ベトナムの最新ニュース港湾サービス料金の公表対象拡大、来年１月ベトナム運輸海運北部のＰＭ2.5濃度、19年から基準超えベトナム経済マクロ経済環境台風24号、南シナ海で熱帯低気圧へベトナム社会社会一般外交NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ