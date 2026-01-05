2025年の実質ＧＤＰ成長率、8.02％

ベトナム2025年の実質ＧＤＰ成長率、8.02％経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＧＤＰ24年のＲ＆Ｄ投資、ＧＤＰ比５％を初突破韓国経済統計NEW25年３Ｑの家計債務横ばい、ＧＤＰ比86.8％タイ経済マクロ経済統計金融一般NEW25年３Ｑの対外債務残高、ＧＤＰ比34.9％タイ経済マクロ経済統計金融一般財政NEW2025年の実質ＧＤＰ成長率、8.02％ベトナム経済マクロ経済NEW26年ＧＤＰ成長率は９％＝ＫＩＳＶ予測ベトナム経済マクロ経済NEWＧＤＰ成長率8.02％、輸出けん引で目標達成ベトナム経済マクロ経済統計NEWベトナムの最新ニュース１日施行の法令、最低賃金７％引き上げなどベトナム経済マクロ経済統計自動車二輪車電機インフラ金融一般不動産娯楽雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政ＰＶガス、30年までに100兆ドン投資ベトナム資源石油・石炭・ガス設備投資NEW北部鉄道に資金を、財務相が中国大使と会談ベトナム政治マクロ経済陸運政治一般政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ