トランプ関税が成長押し下げ

台湾トランプ関税が成長押し下げ影響は26年から、フィッチ予測PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾米国マクロ経済貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載トランプ2.0、アジアへの影響トランプ2.0、アジアへの影響トランプ関税が成長押し下げ 影響は26年から、フィッチ予測台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWトランプ影響、メリット多い 国発会トップ、振り替え受注も台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般政策・法律・規制繊維産業、輸出先を多角化 トランプ2.0対応、25年９％増へベトナム繊維マクロ経済貿易繊維外交中華圏からの投資増加が鮮明 生産移管、トランプ就任で加速へベトナム経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造ゴム・皮革設備投資政策・法律・規制外交車部品中銀、利下げ継続を示唆 トランプ氏勝利でも姿勢崩さずフィリピン金融マクロ経済金融一般政治一般政策・法律・規制不透明な米外交に懸念の声 第一主義、人道支援縮小かミャンマー政治社会一般文化・宗教政治一般外交失業率トランプ関税が成長押し下げ 影響は26年から、フィッチ予測台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW11月就業者12.3万人増、建設・製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪政策金利、4.35％で据置き 今後の追加利上げはなしかオーストラリア金融マクロ経済金融一般社会一般雇用・労務政策・法律・規制10月は失業率横ばい、３カ月連続で3.2％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３Ｑの求人件数は２割減少 労働市場、企業の欠員補充進むシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務10月失業率3.9％に悪化、３カ月ぶりフィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制台湾の最新ニュース続落、ＴＳＭＣなどハイテク下落＝台湾株式台湾金融金融一般証券NEW日台与党、交流巡り協議＝民進党秘書長台湾政治政治一般外交赤字の興達海基、親会社中鋼が業務改革検討台湾公益鉄鋼・金属その他製造電力・ガス・水道各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ