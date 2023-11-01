10月消費者物価、2.56％上昇

インドネシア10月消費者物価、2.56％上昇２カ月連続２％台で落ち着き明確PICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＣＰＩ東莞市のＧＤＰ、１～９月は2.0％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW10月消費者物価、2.56％上昇 ２カ月連続２％台で落ち着き明確インドネシア経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】熱帯びるエンディングオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ、前年比3.6％上昇ベトナム経済マクロ経済統計移民増加がインフレ圧力に＝豪準備銀総裁オーストラリア金融統計金融一般不動産ＧＤＰ東莞市のＧＤＰ、１～９月は2.0％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW10月消費者物価、2.56％上昇 ２カ月連続２％台で落ち着き明確インドネシア経済マクロ経済統計NEW深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食３ＱのＧＤＰ成長率は2.32％ 投資マイナスが影響、輸出は改善台湾経済マクロ経済統計対ＧＤＰ債務比率が上昇継続、成長鈍化で中国経済マクロ経済統計