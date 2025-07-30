黒竜江のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長

中国黒竜江黒竜江のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長経済NEW国・地域中国黒竜江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＧＤＰ黒竜江のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW育児手当支給、小売り押し上げ効果に期待中国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制小売りNEW５月の保険料収入、0.6％増の2804万ドルカンボジア金融統計金融一般保険NEWＩＭＦ、比成長率見通し5.5％に据え置きフィリピン経済マクロ経済NEWＮＺ政府「経済は正しい軌道に戻った」ニュージーランド経済マクロ経済政策・法律・規制NEW雲南省のＧＤＰ、１～６月は4.4％成長中国雲南経済マクロ経済統計貿易統計黒竜江のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW２ＱのＦＤＩ実現額6.9％減 15四半期ぶり低迷、緊張高まりでインドネシア経済マクロ経済統計インフラ設備投資政策・法律・規制NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW経済成長率は主要国で最高水準に、ビルラ会長インド経済マクロ経済統計NEW浙江義烏の輸出額、上半期は25％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュースＣＲＯのマイクロン、杭州泰格医薬に株譲渡中国浙江医薬ＩＴ一般保健医療医薬品証券NEW北京、豪雨で30人死亡＝習氏が重要指示中国北京社会社会一般災害NEW政府が育児支援で給付金、１人年７万円中国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国普及が近づくＡＩグラス独自PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機精密機器イベントNEW香港２年ぶり「黒色」暴雨警報、各地で浸水PICK UP社会社会一般災害NEW台湾米、半導体関税25％超示唆かPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ