５月の保険料収入、0.6％増の2804万ドル

カンボジア５月の保険料収入、0.6％増の2804万ドル金融NEW国・地域カンボジア業種金融関連タグカンボジア金融一般保険統計ＧＤＰ黒竜江のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW育児手当支給、小売り押し上げ効果に期待中国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制小売りNEW５月の保険料収入、0.6％増の2804万ドルカンボジア金融統計金融一般保険NEWＩＭＦ、比成長率見通し5.5％に据え置きフィリピン経済マクロ経済NEWＮＺ政府「経済は正しい軌道に戻った」ニュージーランド経済マクロ経済政策・法律・規制NEW雲南省のＧＤＰ、１～６月は4.4％成長中国雲南経済マクロ経済統計自動車統計２Ｑの日系求人数23％減、採用意欲低迷中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW環境車の登録が増加、全体の11.8％に韓国車両統計自動車NEW世界化学企業ランキング、ＬＧ化学が７位韓国化学統計決算化学一般NEW５月の保険料収入、0.6％増の2804万ドルカンボジア金融統計金融一般保険NEW25年１～６月期の新車登録、ＥＶが４割シンガポール車両統計自動車陸運NEW２ＱのＦＤＩ実現額6.9％減 15四半期ぶり低迷、緊張高まりでインドネシア経済マクロ経済統計インフラ設備投資政策・法律・規制NEWカンボジアの最新ニュースタイ、カンボジア協議へ、トランプ氏ら停戦仲介カンボジア政治文化・宗教事件政治一般軍事外交カンボジア即時停戦要請、安保理会合カンボジア政治文化・宗教事件政治一般軍事外交ＧＦＴ輸出、１～６月は22％増の74億ドルカンボジア繊維貿易統計繊維観光各国・地域のトップ記事中国普及が近づくＡＩグラス独自PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機精密機器イベントNEW香港２年ぶり「黒色」暴雨警報、各地で浸水PICK UP社会社会一般災害NEW台湾米、半導体関税25％超示唆かPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ