ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月）３カ国が３％未満、鈍化傾向続く経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ上海のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国上海経済マクロ経済統計NEW浙江の８月ＣＰＩ、３カ月連続マイナス中国浙江経済マクロ経済統計NEW23年の経済成長率４～５％、地場格付け予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国が３％未満、鈍化傾向続くASEAN経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の23年成長率5.9％と予測フィリピン経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般政策・法律・規制NEW８月ＣＰＩは6.8％上昇、３カ月ぶり減速インド経済マクロ経済統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国が３％未満、鈍化傾向続くASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ２％増の26.8万台、伸び率は横ばいASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） フィリピン除く５カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） 輸出は５％減、マレーシアなど不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） 物価上昇率の低下傾向顕著ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ２％増の27.2万台、インドネシアで伸び鈍化ASEAN車両統計自動車