ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月）物価上昇率の低下傾向顕著経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ７月ＣＰＩが下落、コロナ以外では14年ぶり中国経済マクロ経済統計NEW７月ＣＰＩは1.88％上昇、前月から拡大台湾経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） 物価上昇率の低下傾向顕著ASEAN経済マクロ経済統計NEW７月のＣＰＩ上昇率0.38％、食品価格が下落タイ経済マクロ経済統計景気減速と物価高の懸念併存 観光や輸出低調、干ばつにも警戒タイ経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス政策・法律・規制７月の国内航空料物価指数、9.7％下落韓国経済マクロ経済統計空運観光グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） 物価上昇率の低下傾向顕著ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ２％増の27.2万台、インドネシアで伸び鈍化ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出は９％減、２カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） 13％増の27万台、インドネシアは好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車