ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月）５カ国で上昇率の鈍化続く経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ浙江のＣＰＩ、５月は0.2％上昇中国-浙江経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計NEW江蘇のＣＰＩ、５月は0.4％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計銭湯利用料も急騰、電気・ガス料金上昇で韓国サービスマクロ経済統計石油・石炭・ガスその他サービス５月ＣＰＩは4.3％上昇、４カ月連続減速インド経済マクロ経済統計北京のＣＰＩ、５月は0.2％上昇中国-北京経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） ２割減の22万台、１年７カ月ぶりマイナス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） 全６カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） 13％増の1.5兆円、２桁伸長も伸び鈍化ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ６カ国全てで上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） １％増の33万台、伸びが大幅鈍化ASEAN車両統計自動車