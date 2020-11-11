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中国-全国経済

ＦＤＩは第４四半期も増加持続

商務省、対外開放を推進へ（11/06）

輸入博会場の国家会展中心（上海）。輸入博は「一帯一路」沿線国からの輸入拡大も目的の一つ＝４日（新華社）
中国商務省は５日に展示が始まった大型見本市「第３回中国国際輸入博覧会」で、中国への外資による直接投資（ＦＤＩ）は第４四半期（10～12月）も現在の増加ペースを維持するとの見通しを明らかにした。１～９月のＦ…
中国-全国商業

不当な販促手法を規制、12月から新法規（11/06）

中国国家市場監督管理総局（市場監管総局）は５日、企業などが行う販売促進行為に関するルールを定めた「販…

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中国-全国経済

輸入博で日系存在感、ユニクロや任天堂が初出展（11/06）

巨大なウルトラライトダウンが目を引くユニクロのブース＝６日、上海市
中国の上海市で開催中の輸入拡大を目的とした大型見本市「第３回中国国際輸入博覧会」で、６日から一般バイ…

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タイ社会

隔離を10日に短縮、緊急対応センターが承認（11/06）

タイの新型コロナウイルス感染症対策センター（ＣＣＳＡ）の小委員会である緊急対応センター（ＥＯＣ）は５…

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中国-全国車両

日産の新車販売、10月は５％増の14.6万台（11/06）

日産自動車の中国法人、日産（中国）投資は５日、中国における10月の新車販売台数が前年同月比5.0％増の14万…

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中国-全国車両

マツダの新車販売、10月は１％減の２万台（11/06）

マツダの中国法人、マツダ（中国）企業管理は５日、中国での10月の新車販売台数（小売りベース）が前年同月…

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中国-全国経済

技能競技の世界大会、上海開催を22年に延期（11/06）

さまざまな職種の技能を競う国際大会「国際技能競技大会（技能五輪国際大会）」を運営するワールドスキルズ…

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中国-全国資源

石油製品、今年５回目の値下げ（11/06）

中国国家発展改革委員会（発改委）は５日、国内の石油製品価格を６日から引き下げると発表した。１トン当た…

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中国-全国社会

期限切れ居留許可保持者のビザ申請、受付を停止（11/06）

中国政府が、日本人が中国に渡航する際の査証（ビザ）申請受け付けを絞り込んでいることが分かった。日本に…

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中国-全国社会

コロナ感染者28人、国内症例は新疆で８人（11/06）

中国国家衛生健康委員会は５日、中国本土で新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ19）の新規感染者が４日は…

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中国-全国社会

フォーブス長者番付、首位はアリババ馬氏（11/06）

米経済誌フォーブス（中文版）は５日、2020年度の中国長者番付を発表した。首位は中国電子商取引（ＥＣ）最…

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中国-北京ＩＴ

小米、21年にエンジニア5000人増員（11/06）

スマートフォン大手、小米科技（北京市、シャオミ）の雷軍・最高経営責任者（ＣＥＯ）は５日開いた開発者向…

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中国-北京サービス

餓了麼、大興空港内で出前サービス開始（11/06）

中国電子商取引（ＥＣ）最大手、阿里巴巴集団（浙江省杭州市、アリババグループ）傘下の出前サービス「餓了…

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中国-河南経済

李首相が河南視察、新型工業の発展など協調（11/06）

李克強首相は３～４日にかけて河南省安陽市、鄭州市を視察した。李氏は視察で、「新型工業」の発展や都市化…

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中国-遼寧車両

華晨汽車、不履行社債の利息のみ償還（11/06）

自動車大手の華晨汽車集団（遼寧省瀋陽市）は４日、10月23日に償還日を迎えた10億元（約157億円）規模の社債…

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中国-新疆社会

カシュガル、国内症例・無症状感染10人確認（11/06）

新疆ウイグル自治区衛生健康委員会は５日、同自治区で４日に新型コロナウイルス感染症の新たな「国内症例」…

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中国-浙江商業

アリババの７～９月期、増収減益（11/06）

中国電子商取引（ＥＣ）最大手、阿里巴巴集団（浙江省杭州市、アリババグループ）が５日発表した2020年７～…

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中国-湖北化学

ＪＣＵ、湖北に中国初の自社工場（11/06）

ＪＣＵの湖北工場（同社提供）
表面処理薬品メーカーのＪＣＵ（東京都台東区）は４日、湖北省仙桃市に建設した表面処理薬品の新工場とテク…

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中国-重慶車両

長安汽車の10月新車販売、29.7％増の21万台（11/06）

大手自動車メーカーの重慶長安汽車が５日付で発表した10月のグループ全体の新車販売台数（速報値）は、前…

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中国-上海製造

上海浦東のロボット産業、23年に500億元へ（11/06）

上海市浦東新区政府は４日、ロボット産業の発展に向けた説明会を開き、同産業を2023年までに500億元（約7,8…

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中国-上海商業

服飾「アメリ」、上海に海外１号店（11/06）

衣料品のＢ ＳＴＯＮＥ（東京都渋谷区）は４日、上海市を代表する繁華街の新天地エリアでオリジナルブランド…

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中国-深セン経済

深センのＧＤＰ、１～９月は2.6％成長（11/06）

広東省深セン市統計局は４日、同市の１～９月の域内総生産（ＧＤＰ、速報値）が前年同期比2.6％増の１兆9,7…

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中国-深セン車両

ＢＹＤの10月新車販売、16％増の4.8万台（11/06）

新エネルギー車（ＮＥＶ）大手の比亜迪（広東省深セン市、ＢＹＤ）は４日、10月の新車販売台数（速報値）…

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中国-深センＩＴ

中国外務省、華為排除の動きに不満表明（11/06）

中国外務省の汪文斌報道官は４日、ブラジルの第５世代（５Ｇ）移動通信システムのネットワーク整備に関し、…

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中国-深セン運輸

深セン地下鉄、21年に自動運転車両投入へ（11/06）

広東省深セン市の地下鉄運営を担う深セン市地鉄集団（深セン地鉄）が、2021年に開通予定の20号線に同社初の…

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中国-広東経済

広東省の工業利益、１～９月は2.4％減（11/06）

広東省統計局は４日、同省工業企業（一定規模以上の企業対象）の１～９月の利益が前年同期比2.4％減の6,300…

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中国-全国経済

【日系企業進出情報（上海）】（11/06）

10月23～28日（４件） ◆森幕莱（上海）管理諮詢有限公司 出資形態：独資 業務内容：企業管理、企業イ…

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日本社会

テイクオフ：「月末をもって閉店いた…（11/06）

「月末をもって閉店いたします」。コロナ禍の中で、３カ月ぶりに訪ねた東京・新橋の飲食店街。行きつけの和…

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香港金融

アント上場、早くて半年後か　当局が新規制計画、対応焦点に（11/06）

香港で講演する馬雲氏。アントの上場は早くても半年後になるとの観測が強まっている＝2018年６月（ＮＮＡ撮影）
中国の電子商取引（ＥＣ）最大手、阿里巴巴集団（アリババグループ）系の金融会社アント・グループによる突…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）（11/06）

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）（11/06）

本文なし

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