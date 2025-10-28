NNA ASIA

サービス案内
    タイ

    ＭＧ、「ＢＹＤ＋１」で優勢

    １～９月の新規登録台数（３）
    PICK UP
    車両
    NEW
    国・地域
    タイ
    業種
    車両
    関連タグ

    中国ＥＶの世界戦略

    １～９月の新規登録台数

    自動車統計

    タイの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー