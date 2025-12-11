【マーケット】株式 2025/12/11

アジア【マーケット】株式 2025/12/11経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/12/11アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/12/11（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/12/10アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/10（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/12/09アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/12/09（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース米が水供給要求、メキシコに５％関税も米国農水貿易農林・水産政策・法律・規制氷結を米国販売、サイバー防御点検＝キリン社長日本食品ＩＴ一般食品・飲料NEWテイクオフ：＜日本発＞外国人が首を…日本社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国11月の新車販売は３％増PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港京東が香港一等地のビル買収PICK UP建設ＩＴ一般不動産建設・プラント小売りNEW台湾半導体企業の売上高絶好調PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ