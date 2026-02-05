NNA ASIA

サービス案内
    カンボジア

    25年の製造業成長率8.5％、前年から減速

    経済
    NEW
    国・地域
    カンボジア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    自動車統計

    貿易統計

    カンボジアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー