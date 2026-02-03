１月輸入車販売37.6％増、レクサス４位

韓国１月輸入車販売37.6％増、レクサス４位車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向１月輸入車販売37.6％増、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW三菱自、ＳＵＶ「エクスフォース」の量産開始マレーシア車両自動車NEW１月新車販売は前月比26％減 年末商戦反動、テスラは６台台湾車両統計自動車ホンダ、４月６日まで全モデルの価格変えずタイ車両自動車25年新車市場、60万台超え ビンＦけん引、ＨＶは４割増ベトナム車両統計自動車いすゞ、トラック市場でシェア過去最高にマレーシア車両統計自動車自動車統計千里科技の１月販売、2.6倍の7100台中国重慶車両統計自動車NEW宇通客車の１月販売、３カ月ぶりマイナス中国河南車両統計自動車NEW１月輸入車販売37.6％増、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW25年車載電池搭載32％増、韓国シェアは下落韓国車両統計自動車ＩＴ一般車部品NEW25年の製造業成長率8.5％、前年から減速カンボジア経済マクロ経済貿易統計自動車電機繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革政治一般政策・法律・規制軍事外交NEWプロトンの１月販売、過去15年で単月最高マレーシア車両統計自動車環境NEW韓国の最新ニュースＥＶ不況で電池大手が赤字に 25年10～12月期、政策転換響く韓国車両決算自動車車部品NEWテイクオフ：カフェなどでのプラスチ…韓国社会社会一般流行スイーツ「食品衛生法違反」通報相次ぐ韓国食品食品・飲料政策・法律・規制各国・地域のトップ記事台湾国民党、習氏と早期会談探るPICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交NEW韓国ＥＶ不況で電池大手が赤字にPICK UP車両決算自動車車部品NEWタイ国民党首位でも政権樹立に壁独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ