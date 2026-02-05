スイス時計の中国輸出、25年は12％減

中国スイス時計の中国輸出、25年は12％減商業NEW国・地域中国業種商業関連タグ中国欧州その他製造小売り統計貿易貿易統計スイス時計の中国輸出、25年は12％減中国商業貿易統計その他製造小売りNEW新疆のＧＤＰ、25年は5.5％成長中国新疆経済マクロ経済貿易統計NEW民間サービス業ＰＭＩ、１月は52.3に上昇中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス雇用・労務NEW非鉄生産が拡大、26年も増産維持＝業界団体中国鉄鋼マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属鉱業設備投資NEW電子情報製造業、25年の売上高は２年連続増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月のＰＭＩ、６カ月連続で楽観圏香港経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュースＳＣの開業予定、26年は430施設に増加へ中国商業マクロ経済統計設備投資不動産建設・プラント小売りNEWネット企業の売上高、25年は２年ぶり増加中国ＩＴ統計ＩＴ一般設備投資NEW農林水産物・食品の対中輸出、25年は７％増中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産各国・地域のトップ記事台湾国民党、習氏と早期会談探るPICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交NEW韓国ＥＶ不況で電池大手が赤字にPICK UP車両決算自動車車部品NEWタイ国民党首位でも政権樹立に壁独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ