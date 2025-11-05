マレーシア【月次リポート】マレーシア（10月）経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済関連トピックス・特集・連載マレーシアの月次リポートＣＰＩ【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（10月）台湾経済マクロ経済NEWＣＰＩ2.4％上昇、１年３カ月ぶり高水準韓国経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】タイ（10月）タイ経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（10月）マレーシア経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ５カ国で上昇率が加速ASEAN経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ地方経済の成長鈍化鮮明 １～９月、６割超が通年目標達成中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（10月）香港経済マクロ経済ＩＴ一般金融一般証券卸売り不動産空運事件小売りNEWその他のニュース（４日付）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（10月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（10月）韓国経済マクロ経済政治一般外交NEW失業率【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（10月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】フィリピン（10月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ設備投資環境政策・法律・規制財政NEW豪準備銀、金利据え置き インフレ落ち着きは27年かオーストラリア経済マクロ経済金融一般証券不動産雇用・労務政策・法律・規制NEW【月次リポート】オーストラリア（10月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW24年の新卒初任給、中央値は4521リンギマレーシア経済マクロ経済統計教育雇用・労務政策・法律・規制マレーシアの月次リポート【月次リポート】マレーシア（10月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（９月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（８月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（７月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（６月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（５月）マレーシア経済マクロ経済マレーシアの最新ニュースロッテケミ決算、７～９月の赤字は大幅縮小マレーシア化学決算化学一般石油・石炭・ガスNEWケアプラス事業に不確実性、ＥＶなど重しマレーシア製造決算自動車電機その他製造ゴム・皮革NEWカヤバ合弁、中国企業と提携 プロドゥア向け部品を共同生産マレーシア車両自動車設備投資建設・プラント車部品NEW各国・地域のトップ記事中国地方経済の成長鈍化鮮明PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港本土高度人材の誘致に便宜PICK UP経済マクロ経済観光政策・法律・規制NEW台湾10月の新車販売3.9％増PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ