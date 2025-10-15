９月の新車販売は14.9％増

中国９月の新車販売は14.9％増製販大台、ＮＥＶが過去最高にPICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計トヨタ９月販売１％減、８カ月ぶりマイナス中国車両統計自動車NEW９月の新車販売は14.9％増、300万台超え中国車両統計自動車NEWＶＷの中国販売、７～９月は７％減中国車両統計自動車NEW日産の９月販売0.3％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWバスの金竜汽車、１～９月販売は６％増中国福建車両統計自動車NEW中通客車の９月販売、37％増の1106台中国山東車両統計自動車NEW貿易統計９月の掘削機販売25％増、国内好調続く中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW９月の新車販売は14.9％増 製販大台、ＮＥＶが過去最高に中国車両貿易統計自動車NEW26年のサッカーボール輸出１割増も、Ｗ杯でタイ製造貿易統計ゴム・皮革スポーツNEW今年のコメ輸出量縮小へ、金額は４割減予測タイ農水貿易統計農林・水産NEW１～９月の輸出額、220億米ドルで12.9％増カンボジア経済貿易統計NEW首都特区の輸出額、１～９月は15億ドルカンボジア経済貿易統計NEW中国の最新ニュース新機種「iPhoneエア」、中国で22日発売中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW一行ニュース（14日付）中国経済マクロ経済NEW９月の輸出8.3％増 ＩＣ・船など好調、米国外が拡大中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事香港観光公害の対策強化へPICK UP観光観光社会一般環境政策・法律・規制NEW中国９月の新車販売は14.9％増PICK UP車両貿易統計自動車NEW台湾エヌビディアが補償金負担かPICK UP建設ＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ