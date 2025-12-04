鴻蒙智行の11月販売、過去最多の8.2万台

中国深セン鴻蒙智行の11月販売、過去最多の8.2万台車両NEW国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車ＩＴ一般統計自動車統計26年の乗用車販売予測、政策終了で２％減中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW上汽通用五菱の新車販売、11月は９％減中国広西車両貿易統計自動車NEW鴻蒙智行の11月販売、過去最多の8.2万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW長安汽の11月販売３％増、７カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEW宇通客車の11月販売、２カ月ぶりプラス中国河南車両統計自動車NEW一汽の11月販売、前月比0.3％増の30.6万台中国吉林車両統計自動車NEW中国の最新ニュース中国ＰＣ出荷台数、３Ｑは２％増の1130万台中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWテイクオフ：今年も残すところ、あと…中国社会ＩＴ一般その他製造機械社会一般深セン空港、第３滑走路が供用開始中国深セン運輸統計空運NEW各国・地域のトップ記事香港竹の足場、廃止論に賛否PICK UP建設建設・プラント社会一般文化・宗教事件政策・法律・規制災害NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】サーバー輸出増、３年継続も独自PICK UP経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機政策・法律・規制NEW韓国12・３を「国民主権の日」にPICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ