NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    ６月ゴム生産量、前月比5.9％増の2.6万トン

    農水

    マレーシア統計局が12日発表した６月の天然ゴム生産量（速報値）は、前月比5.9％増の２万5,679トンだった。前年同月比では14.1％減少した。

    国・地域
    マレーシア
    業種
    農水
    関連タグ

    自動車統計

    貿易統計

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー