広東省の輸出額、１～９月は1.4％増

中国広東広東省の輸出額、１～９月は1.4％増経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易貿易統計広東省の輸出額、１～９月は1.4％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW３ＱのＧＤＰ成長率4.8％ 前四半期比鈍化も、目標達成へ中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW山東重工集団、１～９月売上高は９％増中国山東車両貿易統計決算自動車車部品NEW広州交易会１期閉幕、バイヤー数は６％増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW７～９月の失業率3.9％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の人民元建て預金、２カ月連続で減少台湾金融統計金融一般NEW中国の最新ニュース９月のコロナ感染6.7万例、減少鮮明中国社会統計保健医療社会一般大都市のオフィス市場軟調 賃料下落と空室率上昇の流れ続く中国建設統計不動産建設・プラント９月の住宅価格、都市９割が下落＝低迷続く中国建設マクロ経済統計不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事中国３ＱのＧＤＰ成長率4.8％PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港貨物機が着陸後に滑走路逸脱安全情報PICK UP運輸空運社会一般事件NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】米半導体の復活、カギは人材独自PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ