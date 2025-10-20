NNA ASIA

    ７～９月の失業率3.9％、２期ぶり上昇

    香港政府統計処が20日に発表した７～９月の失業率（速報値、季節調整済み）は3.9％で、前期（６～８月）を0.2ポイント上回った。上昇は２期ぶり。

    香港
    経済
    失業率

    貿易統計

