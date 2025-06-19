日本【マーケット情報】商品市況（2025年06月18日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年06月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月13日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月13日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース来年は仏エビアンで開催、Ｇ７サミット欧州政治食品・飲料政治一般外交NEW安川電機が米国にロボ工場260億円、関税緩和も米国ＩＴ電子・コンピューターイスラエル兵器展示を閉鎖、パリ航空ショー欧州経済電子・コンピューター精密機器イベント政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事香港域外労働者の申請頻度を制限PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾コンビニ、店頭受け取り強化PICK UP商業ＩＴ一般食品・飲料その他サービス陸運小売りNEWタイバンコクの最低賃金引き上げ経済マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ