日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月16日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済日本の最新ニュース米入国制限36カ国追加か、移民取り締まり推進米国社会社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW米自動車関税引き上げ示唆、トランプ氏米国車両貿易自動車政策・法律・規制エール大が未公開株売却へ、8700億円相当と報道米国経済証券教育政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ