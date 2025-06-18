日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月17日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年06月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年06月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月13日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月13日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米価高騰で食節約シフト、丼有名店ラーメン参入日本食品食品・飲料小売り外食・飲食米カナダ30日内に合意目標、経済・安保分野米国経済貿易自動車政策・法律・規制外交NEW米５月物価2.4％上昇、伸び率４カ月ぶり拡大米国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料各国・地域のトップ記事香港免許暴落で遊休タクシー急増PICK UP運輸自動車陸運政策・法律・規制NEWミャンマーヤンゴンの工場労働者、賃上げの要求続くPICK UP経済マクロ経済繊維その他製造雇用・労務NEW中国安定的な貿易関係の構築をPICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ