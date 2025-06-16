日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月13日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月13日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年06月13日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月12日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月12日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月11日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月11日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースエール大が未公開株売却へ、8700億円相当と報道米国経済証券教育政策・法律・規制ロス中心部に夜間外出禁止令、海兵隊700人到着米国社会社会一般事件政治一般軍事米加州ＥＶ促進が無効に、トランプ氏署名米国車両自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港香港がムスリム観光指数３位PICK UP観光統計観光文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEWミャンマー地震で25年度ＧＤＰ2.5％減少に、世銀予測PICK UP経済マクロ経済統計災害NEW中国【中国で勝ち抜く】ＥＶ部品を現地開発独自PICK UP車両自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ