家計債務、適正水準遠く

タイ家計債務、適正水準遠く対ＧＤＰ比88％、景気下押しPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ家計債務、適正水準遠く 対ＧＤＰ比88％、景気下押しタイ経済マクロ経済統計金融一般証券政策・法律・規制NEW１人当たりＧＤＰ向上の必要性、ＷＥＦ元幹部インド経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（６～８日付）中国経済マクロ経済消費者物価、５月0.57％下落 ２カ月連続マイナス、景気減速でタイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般陸運政策・法律・規制１～４月の外国人入国者、16％増の240万人カンボジア観光統計観光26～30年の経済成長率、５％以上を目標にラオス経済マクロ経済政策・法律・規制自動車統計トヨタの５月販売6.8％増、４カ月プラス中国車両統計自動車NEW日産の５月販売9.7％減、下げ縮小中国車両統計自動車NEW買い替え補助金打ち切る地域も、枠消化か中国経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機その他製造政策・法律・規制財政小売りNEWホンダの５月販売は16.8％減、下げ幅縮まる中国車両統計自動車NEW大湾区ＭＳが閉幕、過去最多の89万人が来場中国深セン車両統計自動車イベントNEW５月の輸出4.8％増 米国向け３割減も、他市場が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW貿易統計５月の輸出4.8％増 米国向け３割減も、他市場が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW金融３業種、４月は株・債券大幅売り越し台湾金融貿易統計金融一般証券保険政策・法律・規制NEW５月輸出額、単月で過去最高 関税猶予の米国向けは87％増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW家計債務、適正水準遠く 対ＧＤＰ比88％、景気下押しタイ経済マクロ経済統計金融一般証券政策・法律・規制NEW４～５月のコメ輸出量、合計40万トン超にミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW１～４月のＲＣＥＰ貿易、15％増の129億ドルカンボジア経済貿易統計政策・法律・規制NEWタイの最新ニュース米との関税交渉、閣僚級会合を開始タイ経済貿易政策・法律・規制財政外交中銀理事長にソムチャイ氏、元財務次官タイ金融金融一般政策・法律・規制国営長距離バス、小包宅配を年内開始へタイ運輸陸運各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ