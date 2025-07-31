４～６月ＧＤＰは3.1％増

香港４～６月ＧＤＰは3.1％増輸出好調、消費も５期ぶりプラスPICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港米国小売りその他サービス観光マクロ経済統計貿易政策・法律・規制設備投資ＧＤＰ「三新経済」の対ＧＤＰ比、24年は18％超え中国経済マクロ経済統計NEW深センのＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国深セン経済マクロ経済統計NEW鉄鋼企業の利益大幅改善、１～６月は63％増中国鉄鋼統計鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW４～６月ＧＤＰは3.1％増 輸出好調、消費も５期ぶりプラス香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEW成長率予測を2.2％に上方修正、財政事務局タイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制外交小売りNEW貿易統計６月の香港ドル預金0.9％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW４～６月ＧＤＰは3.1％増 輸出好調、消費も５期ぶりプラス香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEWコメ輸出額８カ月連続減、米関税交渉を注視タイ農水貿易統計農林・水産NEW成長率予測を2.2％に上方修正、財政事務局タイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制外交小売りNEW衣料品工場、６月末時点で1,682軒に増加カンボジア繊維貿易統計繊維雇用・労務政策・法律・規制NEW香港の最新ニューステイクオフ：香港で運転免許を取得す…香港社会陸運社会一般華懋投資が海皇粥店提訴、賃料支払い求め香港サービス不動産社会一般事件外食・飲食平等機会委、従業員の「心の健康」で指針香港経済マクロ経済保健医療雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国増える外国人旅行者PICK UP観光マクロ経済統計観光社会一般政策・法律・規制NEW香港４～６月ＧＤＰは3.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW台湾２ＱのＧＤＰ成長率7.96％PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ