２ＱのＧＤＰ成長率7.96％

台湾２ＱのＧＤＰ成長率7.96％４年ぶり高水準、関税前駆け込みPICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＧＤＰ「三新経済」の対ＧＤＰ比、24年は18％超え中国経済マクロ経済統計NEW深センのＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国深セン経済マクロ経済統計NEW鉄鋼企業の利益大幅改善、１～６月は63％増中国鉄鋼統計鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW４～６月ＧＤＰは3.1％増 輸出好調、消費も５期ぶりプラス香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEW成長率予測を2.2％に上方修正、財政事務局タイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制外交小売りNEW自動車統計上海市の自動車専用道、２Ｑの通行量３％増中国上海運輸統計陸運NEW地域別の車生産、上期は安徽がトップ中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEW６月産業統計、生産・消費・投資がプラス韓国経済マクロ経済統計NEW６月末の銀行貸付残高、前年同月比5.1％増マレーシア金融統計金融一般NEWサービス業景況感、ホテルや娯楽で楽観視シンガポール経済マクロ経済統計その他サービスNEW貿易統計６月の香港ドル預金0.9％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW４～６月ＧＤＰは3.1％増 輸出好調、消費も５期ぶりプラス香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEWコメ輸出額８カ月連続減、米関税交渉を注視タイ農水貿易統計農林・水産NEW成長率予測を2.2％に上方修正、財政事務局タイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制外交小売りNEW衣料品工場、６月末時点で1,682軒に増加カンボジア繊維貿易統計繊維雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾の最新ニュース台湾への米関税率は20％、７日から台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW頼清徳総統、リコール失敗で謝罪台湾政治政治一般選挙世界先進、シンガポール工場に29億元投資台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資各国・地域のトップ記事中国増える外国人旅行者PICK UP観光マクロ経済統計観光社会一般政策・法律・規制NEW香港４～６月ＧＤＰは3.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW台湾２ＱのＧＤＰ成長率7.96％PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ