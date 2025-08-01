コメ輸出額８カ月連続減、米関税交渉を注視

タイコメ輸出額８カ月連続減、米関税交渉を注視農水NEW国・地域タイ業種農水関連タグタイ農林・水産統計貿易貿易統計６月の香港ドル預金0.9％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW４～６月ＧＤＰは3.1％増 輸出好調、消費も５期ぶりプラス香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW２ＱのＧＤＰ成長率7.96％ ４年ぶり高水準、関税前駆け込み台湾経済マクロ経済統計NEWコメ輸出額８カ月連続減、米関税交渉を注視タイ農水貿易統計農林・水産NEW成長率予測を2.2％に上方修正、財政事務局タイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制外交小売りNEW衣料品工場、６月末時点で1,682軒に増加カンボジア繊維貿易統計繊維雇用・労務政策・法律・規制NEWタイの最新ニューススパンブリの爆竹工場で爆発、９人死亡タイ社会その他製造社会一般NEWカンボジアとの紛争、貿易や飲食に打撃タイ経済貿易社会一般政治一般政策・法律・規制軍事外交外食・飲食ＥＶ奨励策、ノルマ条件緩和＝輸出1.5倍計算にタイ車両貿易自動車二輪車政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国増える外国人旅行者PICK UP観光マクロ経済統計観光社会一般政策・法律・規制NEW香港４～６月ＧＤＰは3.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売りNEW台湾２ＱのＧＤＰ成長率7.96％PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ