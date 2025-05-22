４月失業率3.32％、３カ月ぶり下落

台湾４月失業率3.32％、３カ月ぶり下落経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率４月失業率3.32％、３カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW一行ニュース（21日付）中国経済マクロ経済２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務４月の主要経済指標が堅調 伸び鈍化も、政策効果下支え中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食４月の失業率5.1％、月次データの公表は初インド経済マクロ経済統計雇用・労務豪４月失業率、4.1％と横ばい 追加利下げの余地縮小かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務台湾の最新ニュース景気展望指数、５年ぶり低さ更新＝国泰金台湾経済マクロ経済統計コロナ感染者急増、６月中・下旬ピークに台湾社会保健医療社会一般鴻海、ＡＩサーバーで世界シェア４割と発表台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター保健医療イベント各国・地域のトップ記事中国「体験型」へ変わる百貨店PICK UP商業統計その他サービス娯楽小売り外食・飲食NEW香港長実の住宅建設で汚職発覚PICK UP建設不動産建設・プラント事件NEW台湾対中半導体輸出規制「誤り」PICK UPＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ