１Ｑ世界ＮＥＶ販売は400万台、台湾社調べ

台湾１Ｑ世界ＮＥＶ販売は400万台、台湾社調べ車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ中国台湾自動車統計自動車統計浙江の１～４月経済統計、鉱工業は8.2％増中国浙江経済マクロ経済統計NEW１Ｑ世界ＮＥＶ販売は400万台、台湾社調べ台湾車両統計自動車NEW自動車輸出、４月6.6万台に減少タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW自動車生産、４月0.4％減 下げ幅最小、展示会で成約伸びタイ車両マクロ経済貿易統計自動車環境イベント政策・法律・規制災害NEWバッテリー式ＥＶの登録、４月は52％増タイ車両統計自動車二輪車NEWホンダ、27年３月までにＥＶ 社長「既存車と異なるＳＵＶで」インド車両マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資雇用・労務車部品NEW台湾の最新ニュース中国軍、頼総統１年で訓練台湾政治政治一般軍事NEW４月の成長率4.1％予測、台総院が電力消費で台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電力・ガス・水道NEW金融業のＡＩ導入33％、作業効率向上などで台湾金融統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般各国・地域のトップ記事中国「体験型」へ変わる百貨店PICK UP商業統計その他サービス娯楽小売り外食・飲食NEW香港長実の住宅建設で汚職発覚PICK UP建設不動産建設・プラント事件NEW台湾対中半導体輸出規制「誤り」PICK UPＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター電機政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ