２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇

香港２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇PICK UP経済NEW香港政府統計処が20日に発表した２～４月の失業率（速報値、季節調整済み）は3.4％で、前期（１～３月）を0.2ポイント上回った。上昇は２期ぶり。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW４月の主要経済指標が堅調 伸び鈍化も、政策効果下支え中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食４月の失業率5.1％、月次データの公表は初インド経済マクロ経済統計雇用・労務豪４月失業率、4.1％と横ばい 追加利下げの余地縮小かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務〔泡沫無限〕豪各都市の住宅価格、過去10年で大幅上昇オーストラリア建設統計金融一般不動産建設・プラント貿易統計海南省の社会物流総額、１Ｑは５％増中国海南運輸貿易統計その他製造農林・水産倉庫陸運海運空運環境NEW２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW輸出受注額が４月の最高、前倒し需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW４月のコメ輸出、中国向けが最多の６万トンミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW１～４月の宝石類貿易額は2.44億米ドルカンボジア鉄鋼貿易統計宝石・宝飾品NEW４月輸出、前年同月比16.4％増 関税前駆け込みで電気電子２桁増マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW香港の最新ニュースＣＡＴＬが上場、公募価格12.5％上回る初値香港車両金融一般証券車部品NEW今年の昇給率は2.2％、求人サイト調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW金子眼鏡が香港２号店、海外最大規模香港商業その他製造その他サービス小売り各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ