一行ニュース（21日付）

中国一行ニュース（21日付）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済失業率一行ニュース（21日付）中国経済マクロ経済NEW２～４月の失業率3.4％、２期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務４月の主要経済指標が堅調 伸び鈍化も、政策効果下支え中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料保健医療医薬品繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食４月の失業率5.1％、月次データの公表は初インド経済マクロ経済統計雇用・労務豪４月失業率、4.1％と横ばい 追加利下げの余地縮小かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務中国の最新ニュース広汽集団、エジプトでＣＫＤ工場建設へ中国広東車両貿易自動車設備投資建設・プラントNEWアディダスが上海に新旗艦店、ペット用品も中国上海商業繊維小売りNEW17兆円のベーカリー市場狙う 日本企業、小麦粉やオーブンＰＲ中国食品食品・飲料機械NEW各国・地域のトップ記事香港観光振興へ９スポットに焦点PICK UP観光観光政策・法律・規制NEW台湾ハイテク展、ＡＩが主役PICK UP独自ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW韓国国交60年で日韓相互レーン観光観光政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ