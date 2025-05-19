４月の失業率5.1％、月次データの公表は初

インド４月の失業率5.1％、月次データの公表は初経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務失業率４月の失業率5.1％、月次データの公表は初インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪４月失業率、4.1％と横ばい 追加利下げの余地縮小かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務４月就業者19.4万人増、建設・製造は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務〔泡沫無限〕豪各都市の住宅価格、過去10年で大幅上昇オーストラリア建設統計金融一般不動産建設・プラントＮＺの経済回復、今後数カ月で加速へニュージーランド経済マクロ経済統計３月の失業率3.1％、３カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務インドの最新ニュース再エネ開発公社、ジェンソルの破産申請インド運輸自動車電機金融一般陸運環境政策・法律・規制ＵＰ州、物流網強化で国鉄と覚書インド運輸不動産倉庫陸運エネルギー貯蔵のピュア、北米市場に参入インド公益電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計NEWミャンマー日本企業が港湾運営撤退へ、政変が影響PICK UP経済インフラ社会一般事件政治一般政策・法律・規制NEW中国農民工の増加率１％割れ続くPICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ