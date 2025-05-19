乗用車販売業界の成長率、７～９％の予想

インド乗用車販売業界の成長率、７～９％の予想車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品統計自動車統計上海市の自動車専用道、１Ｑの通行量４％増中国上海運輸統計陸運社会一般NEW３月の保険料収入、7.5％増の3094万ドルカンボジア金融統計保険NEW１～３月ＧＤＰ成長率4.4％ 駆け込み輸出需要と内需が下支えマレーシア経済マクロ経済統計財政NEW４月の電動車販売、新車シェア20％超えインドネシア車両統計自動車電機NEW交通事故死、過去最多を更新 ３年連続１万人超、当局が危機感フィリピン社会統計自動車二輪車社会一般事件政策・法律・規制NEW乗用車販売業界の成長率、７～９％の予想インド車両統計自動車車部品NEWインドの最新ニュースエネルギー貯蔵のピュア、北米市場に参入インド公益電力・ガス・水道NEW中央労組の大規模スト、７月９日に延期決定インド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW現代自のインド法人、昨年度は７％減益インド車両決算自動車NEW各国・地域のトップ記事香港成長率予測、２～３％を維持PICK UP経済マクロ経済統計NEWミャンマー日本企業が港湾運営撤退へ、政変が影響PICK UP経済インフラ社会一般事件政治一般政策・法律・規制NEW中国農民工の増加率１％割れ続くPICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ