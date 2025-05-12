中国、ゲーム機の対ロシア輸出増

中国中国、ゲーム機の対ロシア輸出増ＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国日本ロシアＩＴ一般電子・コンピューター娯楽統計貿易軍事貿易統計外資の対中直接投資、１Ｑは４割増中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス政策・法律・規制NEW４月の輸出8.1％増 米国向け２割減、関税応酬で打撃中国経済マクロ経済貿易統計NEW在中の欧州企業、米中摩擦で44％が輸入影響中国経済貿易統計政策・法律・規制NEW３月の経常収支、91.4億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW中国、ゲーム機の対ロシア輸出増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター娯楽軍事NEW在中ドイツ企業86％、米中関税が事業に影響中国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況（2025年05月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEWＥＶ販売戦略「見直す」、トヨタの佐藤社長日本車両貿易決算自動車政策・法律・規制NEWテイクオフ：＜日本発＞ベトナムに行…日本社会社会一般各国・地域のトップ記事香港「紅旗」が香港タクシーにPICK UP車両自動車陸運環境政策・法律・規制NEWミャンマー軍政首脳と中国主席が会談、政変後初めてPICK UP政治政治一般軍事選挙外交災害NEW中国４月の輸出8.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ