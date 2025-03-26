ＥＣの取引総額、30年までに1900億ドル規模に

インドＥＣの取引総額、30年までに1900億ドル規模に商業NEW国・地域インド業種商業関連タグインド米国食品・飲料ＩＴ一般小売りマクロ経済統計ＧＤＰ成長率見通し軒並み下方修正 ０％台予測も、米関税や消費不振韓国経済マクロ経済NEWＥＣの取引総額、30年までに1900億ドル規模にインド商業マクロ経済統計ＩＴ一般食品・飲料小売りNEW日系のインド人人材獲得を支援 ＪＩＣＡ、半導体にも関心インド経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品その他製造精密機器インフラ設備投資陸運環境政策・法律・規制NEW成長率見通し0.9％、英調査会社が下方修正韓国経済マクロ経済統計〔政治スポットライト〕豪総選挙、与野党の政策の違いは？オーストラリア政治マクロ経済保健医療不動産政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交タイ人の預金額、景気回復で増加傾向タイ金融統計金融一般社会一般インドの最新ニュースリチウム電池への投資活発 30年に生産能力145ＧＷｈへインド製造自動車電子・コンピューター通信電機その他製造国営建設ＮＢＣＣ、西部州と公共事業で提携インド建設インフラ電力・ガス・水道不動産建設・プラント環境【インド経済統計】2025年２月インド経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港民間オフィス空室率16.3％にPICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾先端２ナノ、今年後半量産へPICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWタイ日系車工場、生産が正常化PICK UP独自車両自動車その他製造機械災害NEW各国・地域のトップ記事一覧へ