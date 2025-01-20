12月の経済指標、小売売上高の伸び回復

中国12月の経済指標、小売売上高の伸び回復PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料鉄鋼・金属精密機器ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制設備投資雇用・労務自動車統計新エネ車の保有、24年末に3000万台突破中国車両統計自動車二輪車NEW車の補助金策、今年1500万台以上が享受か中国車両統計自動車政策・法律・規制財政NEW10～12月の設備稼働率76.2％、上昇続く中国経済マクロ経済統計NEW青島の輸出、24年は初の5000億元突破中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW失業率12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW陝西省、25年成長率目標は「５％前後」中国陝西経済マクロ経済統計広東省、25年の経済成長目標「５％前後」中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制湖北のＧＤＰ、25年目標は「６％前後」中国湖北経済マクロ経済統計自動車遼寧省、25年成長率目標は「５％以上」中国遼寧経済マクロ経済統計豪12月失業率、４％に上昇 過去１年ほぼ横ばいオーストラリア経済統計雇用・労務中国の最新ニュース「邦人の安全確保を」、広州市で意見交換会中国広東経済マクロ経済倉庫陸運社会一般事件政策・法律・規制NEW日米欧産の化学樹脂、不当廉売関税を仮決定中国化学貿易電子・コンピューター電機化学一般政策・法律・規制車部品NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％、政府目標達成中国経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ