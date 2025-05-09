上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫る

中国上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫るPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車食品・飲料金融一般ＩＴ一般石油・石炭・ガス小売り外食・飲食統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略吉利が極ケに非公開化提案、上場わずか１年中国浙江車両自動車証券NEW上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫る中国経済統計自動車ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW99スピードマート、ＥＶトラック10台を導入マレーシア商業自動車電機食品・飲料環境小売りNEW自動車７社がＥＶ工場建設、総額1300億円超インドネシア車両自動車電機設備投資NEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制千里科技の４月販売、39％増の6346台中国重慶車両統計決算自動車自動車統計宇通客車の４月販売、３割減の3338台中国河南車両統計自動車NEW中通客車の４月販売、４カ月ぶりマイナス中国山東車両統計自動車NEW上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫る中国経済統計自動車ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW４月の輸入車販売横ばい、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW４月の韓国車販売2.4％増 国内外でプラス、大手がけん引韓国車両統計自動車NEW広告支出予測、25年2.2％増に下方修正タイ媒体マクロ経済統計その他サービスメディアNEW中国の最新ニュース海航控股、24年は赤字計上＝旅客数は伸び中国海南運輸決算空運NEW電子情報製造業、１～３月売上高は10.6％増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービスNEWヒト型ロボットのイノベ拠点、仏山で開設中国広東製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国輸出品、８割「買いたい」PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制小売りNEW香港老舗飲食チェーンが倒産PICK UPサービス食品・飲料雇用・労務外食・飲食更新台湾４月輸出、単月２位の高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ