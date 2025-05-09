宇通客車の４月販売、３割減の3338台

中国河南宇通客車の４月販売、３割減の3338台車両NEW国・地域中国河南業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計宇通客車の４月販売、３割減の3338台中国河南車両統計自動車NEW中通客車の４月販売、４カ月ぶりマイナス中国山東車両統計自動車NEW上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫る中国経済統計自動車ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW４月の輸入車販売横ばい、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW４月の韓国車販売2.4％増 国内外でプラス、大手がけん引韓国車両統計自動車NEW広告支出予測、25年2.2％増に下方修正タイ媒体マクロ経済統計その他サービスメディアNEW中国の最新ニューステイクオフ：中国の大型連休はどこに…中国社会社会一般在中の欧州企業、米中摩擦で44％が輸入影響中国経済貿易統計政策・法律・規制NEW上海社の海外進出検討３割増、関税回避で中国上海経済設備投資その他サービス政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国輸出品、８割「買いたい」PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制小売りNEW香港老舗飲食チェーンが倒産PICK UPサービス食品・飲料雇用・労務外食・飲食更新台湾４月輸出、単月２位の高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ