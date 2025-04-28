広告支出予測、25年2.2％増に下方修正

タイ広告支出予測、25年2.2％増に下方修正媒体NEW国・地域タイ業種媒体関連タグタイ日本その他サービスメディアマクロ経済統計自動車統計宇通客車の４月販売、３割減の3338台中国河南車両統計自動車NEW中通客車の４月販売、４カ月ぶりマイナス中国山東車両統計自動車NEW上場企業の従業員数、ＢＹＤは100万人迫る中国経済統計自動車ＩＴ一般食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW４月の輸入車販売横ばい、レクサス４位韓国車両統計自動車NEW４月の韓国車販売2.4％増 国内外でプラス、大手がけん引韓国車両統計自動車NEW広告支出予測、25年2.2％増に下方修正タイ媒体マクロ経済統計その他サービスメディアNEWタイの最新ニュース電気自動車の登録、４月は6075台に増加タイ車両統計自動車環境年内１～２回の利下げ予測、証券会社などタイ金融金融一般政策・法律・規制NEW再エネ発電ＴＰＣ、１～３月は25％減益タイ公益決算電力・ガス・水道環境各国・地域のトップ記事中国輸出品、８割「買いたい」PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制小売りNEW香港老舗飲食チェーンが倒産PICK UPサービス食品・飲料雇用・労務外食・飲食更新台湾４月輸出、単月２位の高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ