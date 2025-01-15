黒竜江省、25年成長率目標は「５％前後」

中国黒竜江黒竜江省、25年成長率目標は「５％前後」経済国・地域中国黒竜江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ江蘇の12月ＣＰＩ、0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制黒竜江省、25年成長率目標は「５％前後」中国黒竜江経済マクロ経済統計浙江省、25年成長率目標は「5.5％前後」中国浙江経済マクロ経済統計政策・法律・規制河北省、25年成長率目標は「５％以上」中国河北経済マクロ経済統計海南省、25年の経済成長率目標「６％以上」中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制失業率黒竜江省、25年成長率目標は「５％前後」中国黒竜江経済マクロ経済統計浙江省、25年成長率目標は「5.5％前後」中国浙江経済マクロ経済統計政策・法律・規制河北省、25年成長率目標は「５％以上」中国河北経済マクロ経済統計海南省、25年の経済成長率目標「６％以上」中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制マカオの25年ＧＤＰ7.7％増、マカオ大予測マカオ経済マクロ経済観光雇用・労務政策・法律・規制財政中国の最新ニュース北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制24年の出入境者６億人超え、外国人は８割増中国観光統計観光社会一般政策・法律・規制文化観光の知財活用、27年に７千億元規模中国観光観光娯楽メディア文化・宗教外食・飲食各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ