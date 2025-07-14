若者に空前の寺ブーム、競争疲れ＝癒やし求め

中国若者に空前の寺ブーム、競争疲れ＝癒やし求め社会NEW国・地域中国業種社会関連タグ中国マクロ経済社会一般文化・宗教失業率若者に空前の寺ブーム、競争疲れ＝癒やし求め中国社会マクロ経済社会一般文化・宗教NEW３ＱのＧＤＰ成長率2.4％、香港大予測香港経済マクロ経済統計５月失業率は3.0％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第22幕＞身勝手か、口下手かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制26年予算の指標案、成長率最大5.8％で合意インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政５月失業率3.9％、３カ月ぶりに改善フィリピン経済マクロ経済統計農林・水産建設・プラント雇用・労務中国の最新ニュース興発集団、湖北襄陽にリン鉱石の加工工場中国湖北化学化学一般鉱業設備投資建設・プラントNEWＶＷの中国販売、４～６月は2.8％増中国車両統計自動車岩屋氏、中国外相と会談＝安定的関係確認中国経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産鉱業政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港暴雨「大外れ」で政府釈明PICK UP社会社会一般教育環境政策・法律・規制災害NEW中国【中国で勝ち抜く】巨大市場に「あえて挑まず」独自PICK UP電機マクロ経済貿易電機その他製造NEW台湾対米関税協議は「重要局面」PICK UP経済貿易石油・石炭・ガス政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ