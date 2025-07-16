６月ＣＰＩ上昇率は2.10％、８カ月連続減速

インド６月ＣＰＩ上昇率は2.10％、８カ月連続減速経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計ＣＰＩ６月ＣＰＩ上昇率は2.10％、８カ月連続減速インド経済マクロ経済統計NEW江蘇の６月ＣＰＩ、0.3％下落中国江蘇経済マクロ経済統計天津のＣＰＩ、６月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計上海の６月ＣＰＩ、0.2％上昇＝３カ月ぶり中国上海経済マクロ経済統計浙江の６月ＣＰＩ、前年同月から横ばい中国浙江経済マクロ経済統計広東省の６月ＣＰＩ、５カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計インドの最新ニュースアンドラプラデシュ州、酒類価格を引き下げインド食品食品・飲料政策・法律・規制小売りNEWＩＴ大手ＨＣＬ、４～６月期は増収も10％減益インドＩＴ決算ＩＴ一般NEW北部マネサールにディズニーランド建設かインドサービスその他サービス観光娯楽NEW各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ