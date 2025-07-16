６月の主要経済指標、鉱工業が好調推移

中国６月の主要経済指標、鉱工業が好調推移PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資雇用・労務自動車統計広汽の中間期、赤字転落と予測＝上場後初中国広東車両統計決算自動車NEW設備稼働率、４～６月は74.0％＝車は低迷中国経済マクロ経済統計NEW悦達起亜、１～６月新車販売は13％増中国車両貿易統計自動車車部品NEW６月の主要経済指標、鉱工業が好調推移中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW富裕層の生活費、香港は３位に下落香港経済マクロ経済統計社会一般NEW製造業の雇用保険加入者、１千人減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW失業率６月の主要経済指標、鉱工業が好調推移中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW経済成長率を下方修正、米関税への懸念でマレーシア経済マクロ経済貿易その他製造金融一般若者に空前の寺ブーム、競争疲れ＝癒やし求め中国社会マクロ経済社会一般文化・宗教３ＱのＧＤＰ成長率2.4％、香港大予測香港経済マクロ経済統計５月失業率は3.0％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第22幕＞身勝手か、口下手かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制中国の最新ニュース浙江省杭州、今夏の節電を呼びかけ中国浙江公益インフラ電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制NEW６月住宅価格、８割の都市が下落＝３都市増中国建設統計不動産建設・プラントNEW悦達起亜、１～６月新車販売は13％増中国車両貿易統計自動車車部品NEW各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ